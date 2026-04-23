ГАТИ выдала предостережение владельцу ТЦ у «Приморской» за срыв сроков сноса
Государственная административно-техническая инспекция объявила предостережение бывшему собственнику ТЦ «Макси Сопот» у метро «Приморская». Ордер на демонтаж истек 20 апреля, но работы так и не начались, пишет «Фонтанка».
Ордер на установку ограждения в зоне сноса был оформлен в начале марта 2026 года, однако за прошедший месяц видимых изменений на площадке не произошло. Проведение работ за пределами срока ордера является нарушением, пояснили в ГАТИ.
Ранее суд обязал бывшего арендатора снести незаконно построенный объект в течение месяца после получения разрешений. Договор аренды был расторгнут, но предприниматель отказывался освобождать участок. После решения суда собственник согласился на добровольный демонтаж, оценив его стоимость примерно в 15 млн рублей.