Глава СКР заинтересовался расследованием давнего убийства в Саратове

Председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием убийства саратовчанки 16-летней давности. Глава ведомства запросил доклад у местного следкома по доводам, озвученным в телепередаче, посвященной инциденту. Об этом сообщил информцентр СКР.

Отмечается, что убийство жительницы Саратова ее супругом в 2010 году обсуждалось в эфире федерального телеканала. Дело долгое время было нераскрытым, а погибшую считали пропавшей без вести. Гости телепередачи выразили сомнения, что убийцу накажут.

В данный момент саратовский следком расследует это уголовное дело. Мужу убитой саратовчанки предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Известно, что 22-летняя жительница Саратова пропала 14 мая 2010 года. Как сообщили в региональном следкоме, в марте 2026 года следователям и криминалистам удалось установить причастность супруга к убийству девушки. Ранее свидетели давали лживые показания и обеспечили мужчине алиби. На повторных допросах они подтвердили, что супруг был вместе с убитой в день ее исчезновения. Позже обвиняемый во всем сознался.

Выяснилось, что 13–14 мая на поле, где сейчас расположен Солнечный-2 (об этом сообщило «ОМ Саратов»), фигурант из-за ревности убил свою жену, в том числе металлическим предметом. После этого мужчина бросил тело в яму и закопал.

