Петербуржец оформил фиктивный брак и отцовство за 30 тыс. рублей

Полиция Санкт-Петербурга выявила схему незаконной легализации гражданки одной из стран Центральной Азии через фиктивный брак и установление отцовства. Подозреваемым стал 46-летний житель Красногвардейского района, получивший за услугу вознаграждение в размере 30 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2023 году мужчина согласился за денежное вознаграждение заключить фиктивный брак с 39-летней иностранкой. После рождения у женщины дочери он оформил отцовство, что позволило подать документы на получение ребенком гражданства Российской Федерации.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кирилл Конторщиков