На трех шахтах Кузбасса ввели 90-суточные остановки работ

16 апреля инспекторы Ростехнадзора приостановили на 90 суток работы по добыче угля ООО «Шахта "Листвяжная"» из-за допущенного возгорания по почве выработки, невыполнения требований проектных решений в части дегазации угольного пласта и отсутствия контроля параметров газовоздушной смеси в дегазационных участковых газопроводах, сообщает официальный представитель ведомства Андрей Виль в своем Telegram-канале.

Помимо этого, ООО «Шахта "Юбилейная"» на 90 суток запрещено ведение горных работ в лаве, проведение монтажной камеры, вентиляционного и конвейерного штреков, и пребывание людей по исходящей струе из лавы. Предприятие допустило загазирование горных выработок. На шахте «Ерунаковская-VIII» АО «Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь"» (под управлением «Распадской угольной компании») 90-суточный запрет введен уже по решению суда на ведение горных работ и передвижение людей в вентиляционном штреке за отсутствие свободного прохода в горной выработке.

За задымление горной выработки на 10 суток все горные работы, кроме жизнеобеспечения, были приостановлены Ростехнадзором на АО «Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское"». 20 апреля инспекторы ведомства на трое суток приостановили проведение подготовительного забоя конвейерного штрека в шахте им. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» за превышение допустимой концентрации метана, а 21 апреля запретили работу дизель-гидравлического локомотива в шахте «Талдинская-Западная-2» этой же компании за эксплуатацию технического устройства с нарушением требований промышленной безопасности.

Игорь Лавренков, Кемерово