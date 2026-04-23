Лучшей фотографией 2026 года по версии World Press Photo стала «Разлученные ICE»

Жюри международного конкурса World Press Photo назвало снимок фотокорреспондентки Кэрол Гузи «Разлученные ICE» (Иммиграционная и таможенная полиция США) лучшей фотографией 2026 года.

Фото: Carol Guzy / Miami Herald / World Press Photo

«Разлученные ICE» было сделано для газеты Miami Herald в августе 2025 года после слушания дела по депортации в нью-йоркском суде. Тогда суд принял решение выслать из США эквадорского мигранта Луиса (фамилия не раскрывается), который был единственным кормильцем своей семьи. После решения суда агенты ICE силой разлучили мужчину с его родственниками — этот момент и запечатлен на фото.

Кэрол Гузи — одна из самых известных фотокорреспонденток в США, обладательница четырех Пулитцеровских премий за фоторепортажи в разных частях мира.

Евгений Хвостик

