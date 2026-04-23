ЗРК «Тор» из Ижевска будут модернизировать с учетом боев на Ближнем Востоке

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» ижевского производства будут модернизировать с учетом опыта боевых действий на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном. Об этом заявили эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) журналу «Национальная оборона».

«Вопреки всем представлениям недавнего прошлого, наибольший успех сопутствовал не баллистическим ракетам, развивающим гиперзвуковую скорость, а тихоходным беспилотникам, крадущимся к цели на малой высоте. Можно сделать вывод, что если бы вместо сотен баллистических ракет было применено равное им по стоимости количество БПЛА, эффективность ударов была бы в разы выше. И, очевидно, такой вывод будет сделан»,— говорится в сообщении.

«Тор-М2» содержит 16 зенитных управляемых ракет (ЗУР). Радиокомандный метод наведения делает ракету значительно дешевле, что важно при отражении массовых атак недорогих дронов. При этом если радиолокационная станция комплекса обнаруживает слишком малые беспилотники, на которые нецелесообразно тратить свои ЗУР, сигнал может быть передан средствам ПВО нижестоящего звена.

Эксперты указывают, что «Тор-М2» способен брать на сопровождение такие БПЛА, как «Мавик» и RQ-11 Raven, а также справляется с баллистическими целями — например, боеприпасами GMLRS для HIMARS или снарядами РСЗО «Ольха». Время развертывания комплекса из походного порядка в боевой — три минуты. Головной производитель ЗРК семейства «Тор» — ИЭМЗ «Купол» (входит в концерн ВКО «Алмаз — Антей»). Завод с 2013 года является головным разработчиком ЗРК малой дальности.

Карина Пырина