Семь отделений почты в Свердловской области обновят благодаря налоговым льготам
Депутаты заксобрания Свердловской области утвердили закон, позволяющий Почте России направлять средства от налоговых льгот на имущество на модернизацию отделений. Первыми объектами для ремонта станут семь отделений в Екатеринбурге и регионе.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В список обновляемых зданий вошли отделения на улицах Авиационная, Панельная, Индустрии в Екатеринбурге, а также пункты в Бисерти, Тавде, Староуткинске и Верхнем Дуброво.
Эти меры позволят ускорить трансформацию почтовой сети и повысить качество услуг для жителей Урала. «Это важное и своевременное решение именно на уровне нашего региона. Налоговые преференции — это новые окна, современное оборудование и комфортная среда в конкретных отделениях, куда каждый день приходят люди»,— отметила директор группы регионов Урал Почты России Наталья Алемасова.
После завершения работ в отделениях появятся зоны самообслуживания и возможность получения посылок по QR-кодам. Клиенты также смогут оформлять государственные и муниципальные услуги в электронном виде.