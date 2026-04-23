Одна моя приятельница пробегает по 10-12 километров в день. Я, конечно, восхищаюсь и рад, хоть и не от всей души. Но важно тут другое: бег организован в зале. И тут возникает вопрос: а зачем платить за абонемент только ради бега? Ведь можно поставить беговую дорожку дома. Но сразу появляются нюансы — от мифа о том, что снаряд станет вешалкой для одежды, до представлений о специальном месте в доме и сложном обслуживании техники.

Я проверил эти опасения на практике с помощью конкретной модели Bodycore Etra 2. У нее полотно размером 123х44 см и скорость до 14 км/ч. Другими словами, это не скромная «ходилка», а вполне нормальная любительская беговая дорожка. При этом полотно можно поднять вертикально для компактного хранения. Но боковые ручки все равно будут заметно выглядывать, так что соблазн накинуть на них что-нибудь из гардероба действительно есть.

Запас прочности дорожки рассчитан даже на самых крупных членов семьи: максимальный заявленный вес пользователя — до 120 кг. Но даже при большом весе Bodycore Etra 2 комфортно амортизирует. Это и для здоровья суставов хорошо, и лишнего шума от бега или ходьбы, который мог бы побеспокоить домашних или тем более соседей, не возникает. Конечно, если побежать на предельной скорости, это будет слышно, но сделать это в тишине невозможно на любой дорожке. Зато сам мотор мощностью 2 л. с. работает тихо.

На этапе сборки может возникнуть растерянность: как именно смазать беговую дорожку комплектным маслом, чтобы все заработало, и при этом не перепачкать все вокруг? Ответ нашелся в интернете, но хотелось бы больше деталей в инструкции, которая, не считая этого момента, хороша, как и крепежи, инструменты для установки и сама упаковка. Во всей конструкции неприятно озадачила только неряшливая сварка в местах установки колес.

Зато с софтом проблем не возникло. Встроенное управление более чем интуитивно и просто — шайба с дисплеем. По Bluetooth дорожку Bodycore Etra 2 можно связать со смартфоном и приложениями. В них уже комфортно следить за статистикой по дистанции, темпу и калориям, а при желании настроить себе виртуальный маршрут, чтобы не просто смотреть в стену. Разработчики также предусмотрели подставку для смартфона или планшета, так что домашний фитнес можно совместить с развлечением или работой.

Александр Леви