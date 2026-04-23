«Россети Тюмень» направили 6 млн рублей на ремонт ключевого оборудования подстанции в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт высоковольтной подстанции в ХМАО-Югре. Питающий центр обеспечивает электроэнергией инфраструктуру Самотлорского месторождения – крупнейшего в России и седьмого в мире по запасам нефти. Стоимость технических мероприятий составила 6 млн рублей.



Энергетики выполнили ревизию активной части силового трансформатора: заменили воздухоосушитель, струйное и газовое реле, провели сушку и очистку 24 тонн трансформаторного масла. Помимо этого, специалисты установили новый предохранительный клапан для сброса давления в случае короткого замыкания внутри трансформатора. Все материалы и комплектующие, использованные при работах, произведены в России и предназначены для эксплуатации в условиях суровой северной зимы. Комплекс плановых работ завершился успешными высоковольтными испытаниями с использованием мобильной электротехнической лаборатории.

К профилактическим мероприятиям привлекались 10 энергетиков и шесть единиц спецтехники, включая седельный тягач в сцепке с тралом, автоцистерну и автокран грузоподъемностью 35 тонн.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Своевременно проведенный капремонт подстанции позволил повысить надежность электроснабжения крупнейшего в стране нефтепромысла.

