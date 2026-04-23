Дочь Сергея Семака получила нейтральный статус FEI в конном спорте

Международная федерация конного спорта предоставила нейтральный статус 13-летней Иларии Семак — дочери главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Ранее юная спортсменка стала победительницей соревнований по конкуру в Санкт-Петербурге в 2025 году, сообщает «РИА Новости».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Получение нейтрального статуса позволяет Иларии Семак участвовать в международных турнирах под эгидой FEI в индивидуальном зачете. Организация ввела ограничения для представителей России и Белоруссии в феврале 2022 года, однако с ноября 2023 года допустила спортсменов к индивидуальным соревнованиям в нейтральном статусе.

В ноябре 2025 года FEI расширила допуск на командные состязания, а в декабре того же года разрешила использование национальной символики на детских и юниорских турнирах с 15 января 2026 года.

Кирилл Конторщиков