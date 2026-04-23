Турпоток в ХМАО снизился на 260 тысяч человек за год

Туристический поток в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) составил 1 млн 19,8 тыс. человек в 2025 году, рассказал губернатор Руслан Кухарук на заседании окружной думы в ходе отчета о работе правительства региона. Ранее, в апреле прошлого года, господин Кухарук сообщал о показателе в 1 млн 280 тыс. туристов, рост по сравнению с 2024-м тогда составил 5,4%.

Губернатор отметил, что несмотря на снижение в 2025 году в Югре возросли показатели по объему оказанных услуг гостиниц, санаторно-курортных организаций, агентств и туроператоров с 11,9 млрд до 14,8 млрд руб. и увеличились налоговые поступления в окружной бюджет с 2,55 млрд до 2,94 млрд руб. «Это подтверждает: туризм становится полноценной и значимой отраслью экономики автономного округа»,— подчеркнул Руслан Кухарук.

