Бывший замглавы Ленинского района Саратова остался под домашним арестом

Бывшему заместителю главы администрации Ленинского района Саратова Евгению Гусеву избрали меру пресечения. Областной суд оставил чиновника под домашним арестом до 19 мая, сообщает «ОМ».

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Уголовное дело в отношении господина Гусева региональный СУ СКР возбудил в феврале этого года. Бывшего госслужащего вместе с сотрудником отдела образования заподозрили в получении взятки в значительном размере. По версии следствия, Евгений Гусев с сообщником получили в период с 2023-го по октябрь 2024 года 110 тыс. руб. от местного жителя. Взятка предполагала устройство двоих детей саратовчанина в детский сад без очереди.

20 февраля Волжский районный суд отправил господина Гусева под домашний арест. 14 апреля следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения, но суд заменил ее на запрет определенных действий. После этого постановление было обжаловано в областном суде. Инстанция оставила бывшего заместителя главы Ленинской администрации под домашним арестом на 27 суток.

Марина Окорокова