В Карелии обязали девелоперов передавать 10% строящихся квартир детям-сиротам
В Карелии депутаты Заксобрания республики поддержали законопроект, согласно которому застройщики будут обязаны безвозмездно передавать не менее 10% жилой площади муниципалитетам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новое правило действует для компаний, которые получили участок под строительство многоквартирного дома без торгов, рассказал глава региона Артур Парфенчиков.
«Новый механизм позволит сократить очередь на жилье для детей-сирот»,— заявил господин Парфенчиков.
Он добавил, что детям-сиротам в Карелии положена единовременная выплата из бюджета республики на приобретение собственного жилья. В 2025 году этой возможностью воспользовались 38 человек. Всего же новые квартиры получили 116 человек.
В этом году власти планируют предоставить квартиры 140 жителям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявил Артур Парфенчиков.