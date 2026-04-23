В Карелии обязали девелоперов передавать 10% строящихся квартир детям-сиротам

В Карелии депутаты Заксобрания республики поддержали законопроект, согласно которому застройщики будут обязаны безвозмездно передавать не менее 10% жилой площади муниципалитетам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новое правило действует для компаний, которые получили участок под строительство многоквартирного дома без торгов, рассказал глава региона Артур Парфенчиков.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Новый механизм позволит сократить очередь на жилье для детей-сирот»,— заявил господин Парфенчиков.

Он добавил, что детям-сиротам в Карелии положена единовременная выплата из бюджета республики на приобретение собственного жилья. В 2025 году этой возможностью воспользовались 38 человек. Всего же новые квартиры получили 116 человек.

В этом году власти планируют предоставить квартиры 140 жителям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявил Артур Парфенчиков.

