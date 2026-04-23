«Часы дошли до наших дней практически без вмешательств»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patek Philippe Фото: Patek Philippe

В июне в Нью-Йорке состоятся очередные часовые торги дома Phillips, и главный их лот — по-настоящему редкие часы Patek Philippe, экземпляр музейного уровня. Речь о легендарной модели Ref. 1518, первом в истории серийном наручном хронографе с вечным календарем, представленном мануфактурой в 1941 году и выпускавшемся до 1954-го.

Всего выпустили 281 экземпляр, из них только 58 — в розовом золоте, остальные в желтом. Так что розовое золото считается особенной редкостью. Но тут принципиально важно не только количество выпущенных Ref. 1518, а состояние конкретных часов. Это один из тех редких примеров, когда они дошли до наших дней практически без вмешательств: корпус сохраняет четкую геометрию без заметной переполировки, циферблат оригинальный, с естественной патиной, без реставраций и перекраски. Все элементы соответствуют периоду производства. Именно такие параметры и определяют музейный уровень.

Эстимейт заявлен на уровне $1,2-2,4 млн, однако для подобных объектов это скорее отправная точка: сочетание редкости и сохранности такого уровня говорит о том, что верхняя граница эстимейта может быть легко и непринужденно преодолена.

Анна Минакова