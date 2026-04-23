«Закрытие Ормузского пролива не помогает укреплению мирового арт-рынка»

Кеннет С. Гриффин, миллиардер и один из самых известных коллекционеров искусства в мире, на крупном совещании в Вашингтоне заявил, что глобальная экономика столкнется с рецессией, если Ормузский пролив останется закрытым до конца этого года. Генеральный директор и основатель хедж-фонда Citadel утверждает, что длительное закрытие пролива заставит банкиров принять трудные решения о том, рассматривать ли инфляционные скачки как временные или повышать ставки для борьбы с инфляцией. Он назвал нынешний момент «очень, очень опасным» для мировой экономики.

Эти замечания имеют особое значение и для мира искусства, где Гриффин — один из самых активных и обеспеченных покупателей. Он прославлен тем, что заплатил $300 млн за картину Виллема де Кунинга и $200 млн за работу Жан-Мишеля Баския «Без названия» (1982). Обе куплены в рамках частных продаж. Коллекция Гриффина также включает крупные полотна Поля Сезанна, Джаспера Джонса, Джексона Поллока.

Кеннет Гриффин также является одним из самых активных покровителей искусства. Так, он пожертвовал $40 млн Музею современного искусства в Нью-Йорке, $10 млн Музею современного искусства в Чикаго, $25 млн музею Shed в Нью-Йорке и $125 млн Чикагскому музею науки и промышленности, который впоследствии даже сменил название на Музей Гриффина.

Хотя арт-рынок в прошлом году смог вернуться к умеренному росту (во многом благодаря нескольким продажам трофеев на осенних аукционах), восстановление было, мягко говоря, шатким. И уже первая половина 2025-го ознаменовалась снижением продаж и откатом коллекционеров из аукционных домов и галерей, при этом несколько крупных галерей закрылись.

Мягкий рынок, последовавший за двумя годами снижения продаж произведений искусства, в значительной степени объяснялся усталостью от геополитических конфликтов на Украине и в Израиле, а также опасениями по поводу рецессии, вызванной хаотичным введением тарифов администрацией Трампа и продолжающейся глобальной торговой войной. Закрытие пролива не помогает укреплению мирового рынка искусства.

Дмитрий Буткевич