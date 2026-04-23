ФАС отклонила жалобу на закупку новосибирского завода радиодеталей «Оксид»

Комиссией Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Новосибирской области в сфере закупок принято решение о прекращении рассмотрения жалобы частного учреждения дополнительного профессионального образования «КИТ» на результаты аукциона, проводимого новосибирским заводом радиодеталей «Оксид» (АО «НЗР «Оксид»). Предприятию требовалось оказание услуг по обучению персонала охране труда, информация об этом опубликована в базе решений ФАС.

Конкурс был объявлен в марте 2026 года и предусматривал этап переторжки (возможность участника улучшать условия поданных заявок). «Вопреки условиям документации, переторжка была организована в форме однократного предоставления сведений. После подачи первого ценового предложения функционал площадки заблокировал возможность дальнейшего снижения цены, несмотря на то что время проведения переторжки не истекло», — говорится в решении антимонопольного органа.

Как уточнили в АО «НЗР «Оксид», процедура проводилась в закрытой электронной форме, по итогам которой были приняты две заявки, соответствующие критериям отбора. Этим участникам заказчик впоследствии предложил снизить стоимость заявок, что не противоречит антимонопольному законодательству.

Компания «КИТ» просила приостановить процедуру заключения контрактов, провести проверку соблюдения законодательства, выдать предприятию предписание об устранении нарушений и провести закупку повторно.

Как установила УФАС по Новосибирской области, 100% акций АО «НЗР «Оксид» принадлежит АО «Росэлектроника», владельцем которой является АО «ОПК» (входит в «Ростех»). Предприятие считается одним из основных отечественных производителей оксидно-полупроводниковых танталовых конденсаторов и оксидно-электролитических танталовых конденсаторов различных типов.

Лолита Белова