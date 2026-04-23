Монголы, узбеки, турки, татары — кто только не претендовал на изобретение чебурека. Говорят, первыми мясо в тонких лепешках начали варить воины Чингисхана, используя в качестве сковородок собственные щиты. Вот он, первый след продукции двойного назначения.

Победили в итоге татары-крымчаки. Главным доказательством стала старая добрая лингвистика. На крымско-татарском «чий» значит «сырой», а «бурек» — «небольшой пирог». Получается ровно то, что надо. Говорят, первая в Москве чебуречная «Дружба», открытая в 1957 году, стала символом единения именно с татарами Крыма.

Искусство есть чебурек завсегдатаи усвоили не сразу. Во времена СССР для любителей печатали инструкции, советовавшие держать чебурек перпендикулярно полу. Так жирным соком заливали паркет, а не собственную рубашку. Поклонники чебуреков урок усвоили и сегодня справляются отлично — в том числе в живой доселе «Дружбе». Ведь истинная дружба не ржавеет.

Павел Шинский