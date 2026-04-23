Спросите любого дизайнера, причем не обязательно автомобильного, и он вам ответит, что любая вычурность, любой образ, созданный не из соображений гармонии и практичности, а ради вау-эффекта, очень быстро приедается. На фоне десятков других кроссоверов, представленных сегодня на нашем рынке, бестселлер российского автомобильного рынка Tenet T7 отличается сдержанностью, и я бы даже сказал благородством.

Динамичный силуэт: верхняя поясная линия проходит горизонтально по нижней кромке окон, создавая ощущение устойчивости, две выгнутые нижние поясные линии сообщают облику автомобиля и элегантность, и стремительность. Плюс у Tenet T7 «парящая крыша», узнаваемая массивная решетка радиатора ячейками-кристаллами, изящные колесные диски 19-го диаметра и, конечно же, выразительная полностью светодиодная оптика. Спереди это выразительный «взгляд». Сзади — изящный рисунок фонарей, которые у модели тянутся на всю ширину кузова.

Интерьер сразу обращает на себя внимание панорамной крышей, которая добавляет света салону, чей простор обеспечен внушительной колесной базой автомобиля. Перед водителем — широкий выгнутый дисплей, объединяющий в одно целое приборную панель и экран мультимедиа.

При этом в салоне оставлено достаточное количество кнопок и других физических органов управления: сегодня это считается чуть ли не премиальностью. Что, конечно же, не мешает Tenet T7 располагать полным набором цифровых сервисов, которым должен обладать современный кроссовер. Это и беспроводные Android Auto и Apple Car Play, и голосовое управление, открытие багажника без помощи рук, телематика, то есть со своего смартфона можно дистанционно запускать двигатель, управлять климатом в салоне, включать обогревы сидений и стекол.

Упомянутые зимние опции, безусловно, не единственное, чем Tenet T7 приспособлен под реалии наших дорог и нашего климата. Какие технические особенности кроссовера позволили ему стать универсальным автомобилем в линейке марки и бестселлером на российском рынке, мы поговорим в следующей программе.

Дмитрий Гронский