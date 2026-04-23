Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2016 году буквально весь мир потрясла история, связанная с раздевалкой сборной России по хоккею. Все произошло на чемпионате мира в Москве после матча за бронзу, где наша команда разгромила американцев со счетом 7:2. После этой победы один из известных британских таблоидов опубликовал скандальное видео, на котором полуголый американский фанат с нарисованным на животе дядей Сэмом пляшет по раздевалке нашей команды под «Калинку», а потом справляет нужду прямо в конек Павла Дацюка.

Российские болельщики пришли в ярость. СМИ грозились найти нарушителя, а одно из изданий объявило награду в 1 млн руб. за адрес, как тогда было озвучено, «американского подонка». Но когда первая волна гнева улеглась, эксперты начали замечать несостыковки. Например, расположение шкафчиков, розеток и крючков в реальной раздевалке сборной России не совпадало с тем, каким оно было на видео. К тому же форма сборной оказалась другой: на свитерах не хватало спонсорских логотипов, а шнурки на коньках были не того цвета.

Выяснилось также, что ролик впервые появился в интернете за несколько дней до того, как прошел матч. Правда открылась через два месяца после скандала. Инсценировку устроил чешский комик. Несколько человек пробрались в раздевалку сборной России, сделали замеры, а потом воссоздали ее декорацию. Пранкеры даже развесили форму, купленную в фанатских магазинах. Буйного американца сыграл чешский актер. На постановку потратили около $15 тыс.

По словам комика, цель была «исключительно коммерческой»: зная о сложных отношениях между Россией и США, чехи хотели вызвать бурную реакцию и гарантировать ролику вирусное распространение. Что ж, нужно признать, у них это получилось.