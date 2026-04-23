Отчеты, дедлайны и утренний кофе. Пока вы наслаждаетесь ритуалом, ученые из Гарварда пророчат: риск столкнуться в будущем с деменцией снизился на 20% именно благодаря этому напитку. Исследование длилось 43 года и охватило более 130 тыс. человек. Эксперты рассчитали и идеальную дозу: две-три чашки в день, но именно с кофеином. Это природное соединение работает как защитник мозга: снижает воспаление, уменьшает повреждение клеток и помогает сохранить ясность ума с возрастом. Однако все должно быть в меру. Увеличение дозы не означает усиление эффекта.

Те, кто вообще не пьет кофе, не должны теперь на него налегать. Чай тоже участвовал в исследовании, и его результаты не хуже. У тех, кто пил кофе без кофеина, память сдавала быстрее. Однако, по мнению исследователей, одно из другого не вытекает. Они предположили, что такой выбор напитка связан с уже имеющимися проблемами со здоровьем: повышенным давлением, нарушением сердечного ритма или расстройствами сна. Именно эти факторы, а не кофе, могли стать причиной снижения когнитивных способностей.

А теперь о том, что мы заказываем. Капучино, раф и флэт уайт, конечно, уступают в нейрозащитных функциях классическому эспрессо или американо. Но есть другое достоинство: когда вы выбираете напиток себе по душе — будь то мягкий латте или сладкий раф с ноткой ванили — вы дарите себе удовольствие. А это прямой путь к выработке дофамина, снижению уровня кортизола и улучшению настроения. Его не измерить в миллиграммах, как кофеин, но спокойствие души тоже важно для качества жизни.

Анна Кулецкая