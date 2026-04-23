В Уфе ограничат движение на нескольких улицах

Из-за строительно-монтажных работ в Уфе перекроют несколько улиц, сообщила пресс-служба администрации города.

С 23 по 27 апреля закроют Черниковскую улицу между домами 1 и 3.

Кроме того, с 23 апреля по 10 июня будут закрыты две полосы по нечетной стороне улицы Чернышевского возле дома 28.

Также с 23 апреля по 1 сентября продлится ограничение на улице Гоголя — от Чернышевского в сторону Красина.

С 27 апреля по 25 декабря будет перекрыта Пролетарская улица — от дома 23 до улицы Пархоменко.

Майя Иванова