Прокуратура начала проверку после схода вагонов в Верхней Туре
В Верхней Туре (Свердловская область) 23 апреля в 7:10 на подъездных путях ООО «Тура-Лес» произошло схождение двух вагонов с лесом. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, опрокидывания не случилось.
Пострадавших нет, движение поездов не задержано, ведутся восстановительные работы.
Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Причины инцидента устанавливаются. Железная дорога предприятия не является путями общего пользования.