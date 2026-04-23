Прокуратура начала проверку после схода вагонов в Верхней Туре

В Верхней Туре (Свердловская область) 23 апреля в 7:10 на подъездных путях ООО «Тура-Лес» произошло схождение двух вагонов с лесом. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, опрокидывания не случилось.

Пострадавших нет, движение поездов не задержано, ведутся восстановительные работы.

Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Причины инцидента устанавливаются. Железная дорога предприятия не является путями общего пользования.

Ирина Пичурина