В Татарстане педагогам кружков по ИИ выплатят по 258 тысяч рублей
В Татарстане в этом году введут единовременную выплату для педагогов, ведущих кружки по искусственному интеллекту. Ее размер составит 258,6 тыс. руб., следует из проекта постановления кабинета министров республики.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Получить выплату смогут учителя и преподаватели государственных и муниципальных учреждений по итогам конкурсного отбора. Всего предусмотрено 339 выплат: 239 для учителей школ и 100 — для преподавателей техникумов и колледжей.
Обязательным условием является ведение кружка по ИИ не менее одного года, иначе средства придется вернуть. При смене места жительства супруга-военнослужащего или ликвидации работодателя возврат выплаты не требуется.
Проект еще не прошел антикоррупционную экспертизу.