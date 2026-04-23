В Татарстане в этом году введут единовременную выплату для педагогов, ведущих кружки по искусственному интеллекту. Ее размер составит 258,6 тыс. руб., следует из проекта постановления кабинета министров республики.

В Татарстане педагогам кружков по ИИ выплатят по 258 тысяч рублей

В Татарстане педагогам кружков по ИИ выплатят по 258 тысяч рублей

Получить выплату смогут учителя и преподаватели государственных и муниципальных учреждений по итогам конкурсного отбора. Всего предусмотрено 339 выплат: 239 для учителей школ и 100 — для преподавателей техникумов и колледжей.

Обязательным условием является ведение кружка по ИИ не менее одного года, иначе средства придется вернуть. При смене места жительства супруга-военнослужащего или ликвидации работодателя возврат выплаты не требуется.

Проект еще не прошел антикоррупционную экспертизу.

