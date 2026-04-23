В международном башкирском диктанте участвовали более 400 тысяч человек

В этом году международный башкирский диктант написали 406,54 тыс. человек по всему миру. Офлайн-формат выбрали 326,77 тыс. человек, онлайн — почти 80 тыс., сообщает пресс-служба правительства республики.

К акции впервые присоединились Китай, Румыния и Латвия. Также диктант писали в крупных городах России и десятках стран — от Узбекистана до Аргентины и Индонезии, отметили в кабмине.

Большая часть участников — жители Башкирии (386,5 тыс. человек). В других регионах страны диктант написали более 18 тыс. человек, за границей — почти 1,7 тыс.

Акция прошла по трем уровням сложности, включая северо-западный диалект.

