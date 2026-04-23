В Оренбуржье направят еще 542 млн рублей на приобретение 125 квартир для детей-сирот

В Оренбургской области дополнительно направят 542 млн руб. на приобретение 125 квартир для детей-сирот в Оренбурге, Бузулуке, Орске, Оренбургском и Саракташском районах. Об этом сообщает Законодательное собрание Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дополнительные деньги выделят благодаря перераспределению средств, предусмотренных министерству социального развития. Ранее в областном бюджете на этот год было заложено 832,1 млн руб. на обеспечение жильем детей-сирот. На эти деньги планировалось обеспечить жильем 232 человека.

С учетом дополнительных средств всего в этом году предусмотрено 1,374 млрд руб. на обеспечение собственным жильем 357 человек. В действующем бюджете на ближайшие три года предусмотрено 3,5 млрд руб. на приобретение квартир для 954 человек.

Руфия Кутляева