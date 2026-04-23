Проектировать вместе: зачем девелоперу голос жителя

Генеральный директор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов:

«Есть расхожее представление, что архитектор знает лучше, как устроить жилые кварталы. Он учился, у него насмотренность, опыт, понимание пропорций и материалов. В конце концов, это его работа — спроектировать дом так, чтобы он был максимально удобен для жильцов. Все это правда. Современный девелопер закладывает сценарии жизни покупателей еще на стадии концепции. Но все предусмотреть невозможно. В какое время горожанин выходит гулять с ребенком, где ему удобно выпить кофе, нужна ли спортивная зона или достаточно тропинки для пробежки — понимание, какие детали каждый день будут влиять на комфорт жителей, появляется только в диалоге.

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Именно на этом принципе построена методика соучаствующего проектирования. Суть ее в следующем: прежде чем архитектор приступает к финальным чертежам общественного пространства — сквера, бульвара, рекреационной зоны — проводится открытая сессия с будущими пользователями этого пространства. Жители вместе с проектной командой разбирают территорию: обсуждают, какие функции им важны, работают со схемами, размечают зоны, проговаривают сценарии пользования в разное время суток и года. По итогам архитекторы получают техническое задание, состоящее из реальных запросов тех, кто будет пользоваться пространством каждый день.

Любое общественное пространство можно сделать точнее, если сверить замысел с реальными сценариями жизни до начала строительства. Корректировки на стадии концепции обходятся дешевле, чем доработка после сдачи. Дополнительный эффект — лояльность: горожане воспринимают результат как „свое“ и бережнее к нему относятся.

АПРИ сейчас запускает эту практику в жилом комплексе „ТвояПривилегия“ в Челябинске. Обсуждается наполнение сквера: озеленение, спорт, детские площадки, зоны тихого отдыха. Отдельно вовлекаются подростки — у них иные сценарии использования среды, которые взрослые часто упускают. Выбор площадки для пилота не случаен, „ТвояПривилегия“ — флагманский проект компании, построенный по принципу «пятнадцатиминутного города». Сегодня на территории комплекса живет более 30 тыс. человек — фактически, отдельный район миллионного города. В такой модели общественные пространства связывают все функции в единый сценарий жизни, и проектировать их без участия жителей — значит, терять в точности.

Покупатель жилья за последние годы стал разборчивее: квартал, инфраструктура, логика территории значат при принятии решения все больше. Качество общественных пространств в этих условиях становится фактором конкуренции. Соучаствующее проектирование — один из инструментов, позволяющих это качество улучшить».

Застройщик: ООО Специализированный застройщик "Привилегия партнерс-4" . -проведение соучаствующего проектирования для общественного пространства в Челябинской области, г. Челябинск, п. Западный, мкр. Привилегия, ЖК «Твоя Привилегия» с вовлечением в процесс жителей. Участок будет проектироваться между ул. Спортивной и ул. Академической (координаты 55.112608, 61.249597) Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

