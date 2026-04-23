Лидер чемпионата РПЛ, «Зенит», потерял очки в матче с «Локомотивом». Встреча в Черкизове завершилась вничью — 0:0. Этот результат оставил команду из Санкт-Петербурга на первом месте, но 23 апреля «Зенит» может потерять лидерство.

«Локомотив» и «Зенит» начали на очень хороших скоростях, и казалось, что игра может получиться результативной. Но время шло, а до взятия ворот дело не доходило. На перерыв команды ушли при счете 0:0. Хотя язык не поворачивался назвать происходившее на поле «унылым действом». Во втором тайме моменты у команд тоже периодически возникали, но кульминацией противостояния стало компенсированное время.

При счете 0:0 на 96-й минуте арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита». Причем пенальти не самый очевидный: мяч едва скользнул по кончикам пальцев Игоря Дивеева. Но после видеоповтора судья указал на точку. К мячу подошел опытный Николай Комличенко и не забил.

После этого эпизода игроки «Локомотива» бросились исправлять ошибку, но в итоге все едва не закончилось массовой дракой. Кучу-малу на поле, как всегда эмоционально, комментировал Георгий Черданцев: «Пошло регби, вольная борьба пошла». Стоит сказать, что даже Руслан Пименов, который играл за «Локомотив» и болеет за эту команду, не увидел нарушения, которое могло бы привести к одиннадцатиметровому:

«Мне кажется, в подобных матчах пенальти не ставятся».

Эта нулевая ничья серьезно обострила борьбу за чемпионство. «Зенит», который идет первым и опережает «Краснодар» на два очка, может потерять лидерство уже 23 апреля. Правда, для этого южанам нужно обыгрывать «Спартак» — причем в Москве. А красно-белые сейчас показывают классный футбол. И букмекеры больше верят в хозяев, так же как и эксперт Иван Новосельцев:

«На самом деле за "Краснодар" немного страшно, потому что у команды есть кадровые потери. Скамейка запасных небольшая, плюс позади сложная игра с "Балтикой". Видно, что не хватает дополнительного креатива. А "Спартак", наоборот, набирает ход и, как я думаю, будет в этой встрече фаворитом».

Действительно ли «Спартак» так хорош, как о нем говорят, посмотрим 23 апреля.

Игра с «Краснодаром» начнется в 19:45 на стадионе в Тушине. Встречу в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

Владимир Осипов