Завершено расследование взяток в Юго-Восточной дирекции снабжения РЖД в Воронеже

Московская межрегиональная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о коррупции в расположенной в Воронеже Юго-Восточной дирекции снабжения, которая является структурным подразделением Центральной дирекции закупок и снабжения (филиал ОАО «РЖД»). Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье», по обвинению в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) перед судом предстанут бывший начальник дирекции Максим Грамотеев и экс-начальник отдела топливно-энергетических ресурсов Александр Мозговенко.

Посредничество в передаче незаконных вознаграждений вменяется также местному жителю Сергею Камышникову. По версии следствия, в 2019–2020 годах сотрудники дирекции через посредника получили от исполнительного директора зарегистрированного в Москве АО «Ремос» 440 тыс. руб. Деньги предназначались за покровительство компании при исполнении двух договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов по смарт-картам общей стоимостью почти 288 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено воронежским следственным отделом Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в ноябре 2024 года.

Через несколько месяцев его передали на расследование в Западное межрегиональное следственное управление.

В марте в Москве были заключены под стражу изначально признавший вину Максим Грамотеев и Сергей Камышников. В СИЗО они находятся до сих пор. Александру Мозговенко мера пресечения в суде не избиралась.

