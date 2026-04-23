«Практика» представила мастер-планы по развитию КРТ в Индустриальном районе Перми

Рабочая группа по рассмотрению вопросов в области архитектурной деятельности региона изучила мастер-планы комплексного развития двух территорий в Перми. Как сообщила на своей странице «В Контакте» главный архитектор Пермского края Елена Ермолина, речь идет о микрорайоне Авиагородок и участке по улице Чайковского.

Девелопер «Практика» собирается построить в микрорайоне четыре жилые группы высотой 3–10 этажей с общей площадью 25,1 тыс. кв. м, которые будут расположены в трех кварталах. «Территория формируется как связанный городской фрагмент с новыми пешеходными и транспортными связями, общественными пространствами и внутренней логикой кварталов»,— отметила госпожа Ермолина. Также предполагается организовать сквозное движение между улицами Камышловской, Чердынской, Сусанина, Норильской, Архитектора Свиязева и Карпинского. Застройка будет вестись в трех кварталах, которые назовут в честь известных пермских авиаторов: Василия Каменского, Аркадия Швецова и Павла Соловьева.

Главный архитектор рассказала, что застройщик обязуется расселить и снести ветхое жилье площадью 5,8 тыс. кв. м, сформировать участок для возведения школы. Кроме того — разместить общественный центр, центр детского творчества и детскую стоматологическую поликлинику площадью 1,5 тыс. кв. м. Проект рассчитан на десять лет с момента заключения договора, который подписан в 2025 году.

На территории по улице Чайковского будет построено пять жилищных групп от 3 до 19 этажей общей площадью застройки 7,4 тыс. кв. м. «Представленные проекты будем дорабатывать, чтобы в результате создать не просто новые объекты, а цельную и качественную городскую среду»,— пояснила Елена Ермолина.