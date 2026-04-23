Avito: в Уфе растут продажи пряжи и товаров для вязания

В Уфе в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 3,6 раза выросли продажи товаров для вязания, сообщает Avito. Средняя цена в первые три месяца года составила 1,2 тыс. руб.

За это время продажи пряжи увеличились на 25%. Ее средняя стоимость в первом квартале составила 704 руб.

В Уфе вязание выходит за рамки нишевого увлечения и постепенно закрепляется как новый потребительский тренд, отмечается в сообщении.

