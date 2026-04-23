В Астрахани у местного жителя изъяли 500 кг запрещенной к вылову рыбы

В Астрахани ГИБДД остановила автомобиль, набитый свежевыловленной воблой. Полицейские изъяли у местного жителя 500 кг рыбы, сообщает региональное УМВД России.

Полиция изъяла 500 кг воблы у жителя Астрахани

Фото: Астраханская полиция

В ведомстве рассказали, что сейчас идет оперативно-профилактическое мероприятие «Путина-2026». Сегодня ночью инспекторы ГАИ остановили машину под управлением 36-летнего астраханца. В транспортном средстве правоохранители нашли 21 мешок с воблой, которую, по словам водителя, он нашел в Икрянинском районе и решил забрать. Пока идет процессуальная проверка, рыбу изъяли и поместили на хранение.

В Астраханской области, Калмыкии и на Каспии до 31 декабря 2026 года действует запрет на промышленный и любительский вылов воблы.

Марина Окорокова