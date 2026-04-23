«Зенит» отдал инициативу «Краснодару»

«Зенит» в 26-м туре чемпионата России сыграл 0:0 в Москве с «Локомотивом». Эта ничья может дорого обойтись петербуржцам, потому что если сегодня «Краснодар» обыграет в Москве «Спартак», он выйдет на первое место. Для «Зенита» в игре с «Локомотивом» все могло завершиться поражением, но на последних минутах петербуржцев спас вратарь Денис Адамов, отразивший удар с 11-метровой отметки.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Игра «Локомотива» и «Зенита» получилась не особенно зрелищной. Хотя эксперты ждали от нее много голов. Сине-бело-голубые провели за три дня до этого не самый простой матч в Каспийске против махачкалинского «Динамо». Не все игроки восстановились. У тренера «Зенита» Сергея Семака есть возможности для ротации состава, но он предпочитает делать ставку на проверенных бойцов. Поэтому на поле вышли те же, кто играл против «Динамо», за исключением бразильца Джона Джона — его заменил Педро.

За весь матч у петербуржцев почти не было моментов для взятия ворот — они нанесли всего один удар в створ. Частично это можно объяснить тем, что «Зенит» не шел вперед большими силами, частично — тем, что игроки «Локо» грамотно срывали фолами атакующие вылазки петербуржцев. Основное внимание гости уделили обороне своих ворот. Хоты был у них один игрок, который упорно шел вперед, подхватывая мяч у своих ворот и «дотаскивая» до чужих. Это бразилец Вендел. Он провел выдающийся матч в плане работоспособности и самоотдачи, но партнеры его не поддержали. Если бы каждый из «Зенита» выложился хотя бы на 50% от того, что показал Вендел, гости могли бы рассчитывать в Москве на большее. А так они почти не угрожали воротам «Локомотива».

Не получился матч и у форварда «Зенита» Александра Соболева — его держали высокие защитники хозяев. Снова было мало остроты от Луиса Энрике, а Максим Глушенков, хотя и пытался обмануть соперников нестандартными ходами, запомнился только тем, что не реализовал выход один на один с вратарем «Локо» Антоном Митрюшкиным. Да и то в том моменте оказался «вне игры».

Во втором тайме Сергей Семак попытался освежить игру «Зенита» заменами, выпустив на поле аргентинца Романа Вегу, Андрея Мостового, колумбийского форварда Джона Дурана. Перелома в игру это не внесло. Более того, под занавес матча «Локо» стал атаковать больше и острее. На 72-й минуте «Зенит» спасло только мастерство вратаря Дениса Адамова, отразившего удар форвард Николая Комличенко.

А когда шли уже последние секунды матча, случился момент, успевший перерасти в скандал: судья Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» после вмешательства видеоассистентов. Они разглядели на повторах, что мяч попал в руку защитника Игоря Дивеева после навеса в штрафную. Хотя заметить эту руку на тех повторах, которые показали телезрителям, трудно, во всяком случае, мяч не изменил траекторию полета. И сам Дивеев после игры сказал, что рукой его не касался. Так или иначе пенальти в ворота гостей был назначен, Комличенко ударил сильно в левый от себя угол, но туда же бросился Адамов. Он и спас «Зенит» от поражения. Интересно, что в этом чемпионате в ворота сине-бело-голубых было назначено три пенальти, и ни один из них не был реализован. На фоне всех этих событий на поле произошла массовая стычка, судья Сухой показал еще несколько желтых карточек и красную — Александру Анюкову, помощнику главного тренера «Зенита».

Забей Комличенко с «точки», сейчас было бы много шума по поводу назначения пенальти и разговоров о том, каким командам у нас больше помогают судьи. Но поскольку счет не изменился, тема эта ушла на второй план. Сергей Семак после игры не стал обсуждать судейство, сказав, что много раз делал это раньше, а тот факт, что «Зенит» не сумел победить, объяснил тем, что была тяжелая игра и не все игроки сумели проявить себя с лучшей стороны. Это, дескать, футбол.

Теперь «Зенит» опережает «Краснодар», ближайшего своего конкурента в турнирной таблице, на два очка, но если «быки» обыграют сегодня в Москве «Спартак», то выйдут на первое место. Петербургская команда упустила инициативу в борьбе за чемпионский титул. В следующем матче чемпионата она примет на «Газпром Арене» грозненский «Ахмат» 26 апреля.

Кирилл Легков