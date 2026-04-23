Петербуржцы прощаются с художником Владимиром Шинкаревым
В храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади началось прощание с советским и российским художником, писателем и одним из основателей творческой группы «Митьки» Владимиром Шинкаревым, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».
Фото: Александр Коряков
В последний путь его пришли проводить родные и близкие. В 13:30 состоятся похороны на Смоленском кладбище.
Владимир Шинкарев скончался 19 апреля на 73-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Он родился 4 марта 1954 года в Ленинграде, окончил геологический факультет ЛГУ, параллельно обучаясь в художественных мастерских при Мухинском училище и Институте имени Репина.