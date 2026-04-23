Мэрия Челябинска просит исключить земли у «РМК-Арены» из санитарной зоны

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска подал иск к управлению Роспотребнадзора по Челябинской области. Власти регионального центра просят исключить участок на пересечении улиц Университетская набережная и Академика Королева, принадлежащие ООО «Родник», из санитарной зоны, сообщает пресс-служба арбитражного суда области.

Комитет мэрии хочет признать незаконным отказ надзорного ведомства в прекращении существования санитарно-защитной зоны, выданный в марте 2026 года. После этого управлению Роспотребнадзора необходимо убрать земли из этой зоны, установленной в ноябре 2019 года. Заявление принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 14 мая.

Санитарно-защитная зона — это специальная территория с особым режимом использования. Она устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания и здоровье человека.