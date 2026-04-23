Производство термопленки за 2,1 млрд рублей появится в Дзержинске

ООО «НФГрупп» (Дзержинск, Нижегородская область) инвестировала 2,1 млрд руб. в создание производства декоративных термопластичных пленок на основе поливинилхлорида (ПВХ). В общем объеме инвестиций 1,4 млрд руб. составил заем федерального Фонда развития промышленности.

По данным ФРП, пленка, которую планирует выпускать «НФГрупп», применяются при изготовлении мебели, дверей, стеновых панелей, напольных покрытий, а также в интерьере и экстерьере автомобилей.

Средства займа компания направила на покупку 55 единиц оборудования. После выхода на проектную мощность предприятие готово выпускать до 7,7 тыс. т продукции в год Локализация производства составляет 89%. Основное сырье — суспензионный поливинилхлорид, производимый компанией «Русвинил».

Андрей Репин