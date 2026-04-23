В Татарстане доходы бюджета за квартал составили 147,4 млрд рублей
В Татарстане объем поступлений в консолидированный бюджет в I квартале этого года составил 147,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.
Налоговые и неналоговые доходы достигли 135,4 млрд руб., из них 115 млрд руб. поступили в республиканский бюджет, 20,4 млрд руб. — в местные.
По объему таких доходов регион занял четвертое место в России.
Расходы консолидированного бюджета за тот же период составили 114,4 млрд руб.