В Татарстане доходы бюджета за квартал составили 147,4 млрд рублей

В Татарстане объем поступлений в консолидированный бюджет в I квартале этого года составил 147,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Налоговые и неналоговые доходы достигли 135,4 млрд руб., из них 115 млрд руб. поступили в республиканский бюджет, 20,4 млрд руб. — в местные.

По объему таких доходов регион занял четвертое место в России.

Расходы консолидированного бюджета за тот же период составили 114,4 млрд руб.

