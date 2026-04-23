Дополнительный поезд Ростов — Кисловодск запустят на майские праздники

Дополнительный поезд № 598597 сообщением Ростов – Кисловодск назначен на праздничные дни мая. Состав свяжет курортные зоны с населенными пунктами Ростовской области, Краснодарского края и Ставрополья. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Из Ростова-на-Дону поезд отправится 30 апреля и 8 мая в 18:21 с прибытием в Кисловодск на следующий день в 5:20. Из Кисловодска состав будет отправляться 3 мая и 11 мая в 23:10 и прибывать на станцию Ростов-Главный в 10:38.

В общей сложности с 30 апреля по 11 мая по железным дорогам страны будет курсировать более 6 тысяч поездов АО «Федеральная пассажирская компания», включая регулярные и дополнительные рейсы.

Мария Хоперская