В списке террористов и экстремистов оказались два подростка из Саратовской области

В обновленный список террористов и экстремистов попали два жителя Саратовской области. Перечень в очередной раз отредактировал Росфинмониторинг, заметило издание «Версия Саратова».

Двух саратовских подростков включили в список экстремистов

Фото: t.me / busargin_r Двух саратовских подростков включили в список экстремистов

Список пополнился данными 17-летнего подростка из Саратова и 15-летнего юноши из Балакова. Федеральная служба отмечает, что по ним есть сведения об их причастности к террористической деятельности. 85-летний пенсионер из Балашова, включенный в перечень как экстремист, напротив, был исключен из списка.

В перечне Росфинмониторинга находятся 170 саратовцев. Им нельзя общаться со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и открывать счета в банках.

Марина Окорокова