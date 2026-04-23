В списке террористов и экстремистов оказались два подростка из Саратовской области
В обновленный список террористов и экстремистов попали два жителя Саратовской области. Перечень в очередной раз отредактировал Росфинмониторинг, заметило издание «Версия Саратова».
Список пополнился данными 17-летнего подростка из Саратова и 15-летнего юноши из Балакова. Федеральная служба отмечает, что по ним есть сведения об их причастности к террористической деятельности. 85-летний пенсионер из Балашова, включенный в перечень как экстремист, напротив, был исключен из списка.
В перечне Росфинмониторинга находятся 170 саратовцев. Им нельзя общаться со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и открывать счета в банках.