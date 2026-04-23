«Аэрофлот» откроет рейсы из Петербурга в Ереван с июня

«Аэрофлот» объявил о запуске регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Ереван. Полеты из аэропорта Пулково начнутся с 3 июня, сообщили в авиакомпании.

«Аэрофлот» запускает рейсы из Петербурга в Ереван с 3 июня

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Аэрофлот» запускает рейсы из Петербурга в Ереван с 3 июня

Рейсы в столицу Армении будут выполняться трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет запланирован на 20:05, продолжительность полета составит около 4 часов 10 минут.

С выходом нового перевозчика направление будет обслуживаться тремя авиакомпаниями: помимо «Аэрофлота», рейсы уже выполняют «Россия» и FlyOne Armenia, благодаря чему между городами обеспечено ежедневное сообщение.

Маршрут стабильно входит в число самых востребованных международных направлений из Пулково, рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

Матвей Николаев