Торжественное шествие 9 мая в Верхней Пышме пройдет в эстетике парадов 1930–1940-х

Музейный комплекс в Верхней Пышме проведет торжественное шествие 9 мая с большим количеством гражданской техники и участием авиации из музейной коллекции. Так, в праздничной колонне пройдет легендарный советский истребитель И-16 — участник множества конфликтов, включая гражданскую войну в Испании и Великую Отечественную войну.

«Наша новая концепция отсылает к светлой, праздничной эстетике первомайских парадов и шествий физкультурников 1930–1940-х годов»,— рассказал директор Музейного комплекса Николай Резинских.

Торжественное шествие разделено на блоки «Быстрее», «Выше», «Сильнее».

В блоке «Быстрее» будет продемонстрирована динамика развития советского автопрома. Среди образцов техники: первый крупносерийный легковой автомобиль ГАЗ-А, пожарная машина ПМГ-1, элитарные автомобили ЗИС-110 и ЗИС-110Б.

В блоке «Сильнее» покажут военную мощь Красной армии 1930–1940-х годов: от мотоциклов М-72 и довоенных танков Т-26, БТ-7 до машин, финального этапа войны ИС-2, ИСУ-152, Т-34-85. В шествии примет участие единственный в мире серийный пятибашенный танк Т-35.

Блок «Выше» предусматривает показ авиационной техники.

Торжественное шествие, в котором участвует историческая техника из коллекции Музейного комплекса в Верхней Пышме, пройдет в 15-й раз. Оно посвящено Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

