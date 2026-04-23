Зарубежные СМИ: Можно ли разминировать Ормузский пролив?

На разминирование Ормузского пролива может уйти полгода. Такие данные Пентагон предоставил Конгрессу США. Однако до этого нужно еще завершить сам конфликт, отмечают СМИ. Вашингтон уведомил Израиль, что продлит режим прекращения огня до 26 апреля. Впрочем, в Белом доме уточнили, что четкого дедлайна президент Дональд не устанавливал, рассчитывая, что Тегеран потратит время на разработку предложения по мирной сделке. Тем временем ситуация в Ормузском проливе становится только хуже. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Предполагалось, что очередные переговоры сторон состоятся в Пакистане 22 апреля. Но Иран снова отказался от участия до тех пор, пока США не снимут блокаду Ормуза. В Вашингтоне, в свою очередь, настаивают, что сначала нужно заключить сделку.

Иран установил не менее 20 морских мин в акватории Ормузского пролива, пишет The Washington Post со ссылкой на данные Пентагона. Однако обнаружить все боеприпасы не так-то просто, потому что часть из них с GPS-наведением.

Военные предлагают использовать для разминирования дроны, вертолеты, а также привлечь водолазов. Однако начать операцию можно будет только после окончания войны, а проход судов останется крайне опасным, даже если сохранится часть мин. Поэтому весь процесс разминирования должен занять, по оценке Пентагона, не меньше полугода. А значит волатильность цен на нефть будет сохраняться дольше, чем ожидалось.

По информации Politico, к разминированию пролива готовятся и союзники США. Великобритания уже привела в готовность военных водолазов и системы поиска мин. Речь идет о возможной международной миссии по обеспечению безопасности судоходства. Однако внутри НАТО нет единства по этому вопросу. Европейцы хотят координации с США, а Вашингтон дает понять, что справится сам. Дональд Трамп пренебрежительно называл британские военные системы «игрушками».

Параллельно Лондон и Париж пытаются добиться устойчивого перемирия, без которого разминирование невозможно. Но как отмечает издание, ситуация остается нестабильной: Иран вновь задерживает суда в Ормузе и отказывается от переговоров, пока действует американская морская блокада.

Тем временем в США уволен министр военно-морских сил Джон Фелан, сообщает The New York Times. Решение стало итогом многомесячных ссор и разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом по развитию флота. Министру войны также не нравилось, что Фелан слишком тесно общался с президентом.

Формально отставка не должна напрямую повлиять на морскую блокаду Ирана или на другие операции в Ормузском проливе, так как Фелон не командовал войсками. Однако напряженность внутри Пентагона сейчас совсем не кстати, отмечает газета. Смена руководства может осложнить поставки ракет и систем ПВО, именно в тот момент, когда флот США задействован сразу на нескольких направлениях. Впрочем, в министерстве войны это уже не первый кадровый конфликт: две недели назад Хегсет уволил начальника штаба армии. Всего же только за апрель глава военного ведомства снял с должности 12 генералов.

На практике США ведут активную морскую блокаду Ирана далеко за пределами пролива. По данным источников Reuters, за последние дни американцы перехватили минимум три иранских танкера в азиатских водах. А всего с начала конфликта США перенаправили 29 судов, следовавших в иранские порты или пытавшихся отчалить от берегов Исламской Республики. Такие действия лишь усиливают энергетический кризис, который выходит на новый, глобальный уровень, подытоживает агентство.