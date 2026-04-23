В Омской области ввели штрафы за нахождение детей на водоемах без взрослых

Депутаты заксобрания Омской области приняли закон об административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет на водоемах без присмотра взрослых. В случае нарушения предусмотрен штраф в размере от 500 руб. до 2 тыс. руб.

«Родители должны все-таки чувствовать ответственность, помнить, что у них есть дети, и они должны следить за ними. Не депутаты должны бегать по берегу Иртыша и спасать, а родители должны за этим следить»,— объяснил решение председатель заксобрания Александр Артемов

(цитата по ТАСС).

Инициатива предполагает установление ответственности также в случае допуска к водоемам детей в возрасте до семи лет без индивидуальных спасательных средств. Аналогичные штрафы будут предусмотрены за купание в запрещенных местах. Кроме того, за повреждение или снос ограждений, указателей и информационных щитов на пляжах, повреждение инфраструктуры пляжей и водоемов устанавливается штраф в размере от 500 до 2 тыс. руб. для граждан, от 2 до 5 тыс. руб. — для должностных и от 5 до 10 тыс. руб. — для юридических лиц.

По словам господина Артемова, за 2025 год на территории Омской области утонули 10 детей.

