В Башкирии более 107 тысяч человек работают на вредных производствах

В 2025 году в республике 107,7 тыс. человек были заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Такие данные приводит Башстат. Наибольшая доля таких сотрудников зафиксирована в добыче полезных ископаемых (47,4%), обрабатывающих производствах (42,9%) и строительстве (34,7%).

Среди факторов риска преобладает воздействие шума, ультразвука и инфразвука (21,1%), за ним следует тяжесть трудового процесса (16,7%). Напряженность трудового процесса отмечена у 1,9% работников.

Основные меры поддержки включают обязательные медицинские осмотры (33,2%), повышенную оплату труда (32,2%) и досрочное назначение страховой пенсии по старости (17,2%). Также предоставляются ежегодные дополнительные отпуска (16,2%), бесплатное молоко или равноценные продукты (10,0%), лечебно-профилактическое питание (2,4%) и сокращенная продолжительность рабочего времени (2,2%).

Общий объем средств, направленных на компенсации и средства индивидуальной защиты, составил 12,5 млрд руб., или

21,8 тыс. руб. на человека.

Олег Вахитов