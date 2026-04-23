Основатель «Северстали» возглавил рейтинг миллиардеров России в 2026 году
Основатель и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг 155 богатейших предпринимателей России в 2026 году. Об этом пишет Forbes.
Состояние Мордашова, который также занимает пост председателя совета директоров компании, оценивается в 37 млрд долларов. Это позволило ему значительно опередить остальных участников списка.
На втором месте оказался глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин с капиталом в 29,7 млрд долларов. Третью позицию занял основатель «Лукойла» Вагит Алекперов — его состояние достигло 29,5 млрд долларов.
В первую пятерку также вошли руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон вместе с семьей (28,3 млрд долларов), а также Сулейман Керимов с семьей (25,7 млрд долларов).
Общий капитал российских миллиардеров, по оценке Forbes, достиг рекордного уровня — 696,5 млрд долларов.