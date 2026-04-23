Основатель «Северстали» возглавил рейтинг миллиардеров России в 2026 году

Основатель и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг 155 богатейших предпринимателей России в 2026 году. Об этом пишет Forbes.

Алексей Мордашев стал самым богатым российским миллиардером по версии Forbes

Алексей Мордашев стал самым богатым российским миллиардером по версии Forbes

Состояние Мордашова, который также занимает пост председателя совета директоров компании, оценивается в 37 млрд долларов. Это позволило ему значительно опередить остальных участников списка.

На втором месте оказался глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин с капиталом в 29,7 млрд долларов. Третью позицию занял основатель «Лукойла» Вагит Алекперов — его состояние достигло 29,5 млрд долларов.

В первую пятерку также вошли руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон вместе с семьей (28,3 млрд долларов), а также Сулейман Керимов с семьей (25,7 млрд долларов).

Общий капитал российских миллиардеров, по оценке Forbes, достиг рекордного уровня — 696,5 млрд долларов.

