В Межгорье ребенка обеспечили льготными лекарствами после вмешательства прокуратуры

В Межгорье двухлетнего ребенка с инвалидностью обеспечили лекарством после представления местной прокуратуры.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в прошлом году ему не всегда выписывали рецепты на получение льготных лекарственных препаратов и не направляли дополнительные заявки на лекарство в региональное министерство здравоохранения.

После того, как прокуратура внесла представление руководителю лечебного учреждения, ребенку доставили лекарства, отметили в ведомстве.

Майя Иванова