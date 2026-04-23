Более 9 тысяч предпринимателей Поволжья получили от Сбера компенсации НДС за эквайринг

Более 9,2 тыс. предпринимателей из регионов Поволжья получили от Сбера компенсацию 50% НДС по эквайрингу в первом квартале 2026 года. Программа действует для малого бизнеса с оборотом до 20 млн руб., который не является плательщиком НДС.

Выплаты получили владельцы предприятий из Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областей. Информация была озвучена в ходе регионального этапа премии «Любимый малый бизнес» в Самаре.

С 1 января 2026 года ставка НДС на услуги эквайринга в России составляет 22%. Для компаний, не выплачивающих этот налог, рост стоимости услуг снижает маржинальность, что и стало причиной запуска мер поддержки.

