В Екатеринбурге увеличат количество авиарейсов в Баку

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) увеличит частоту рейсов из Екатеринбурга в Баку до четырех раз в неделю с 13 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Ранее национальный перевозчик Азербайджана выполнял перелеты по понедельникам, средам и пятницам. Новый рейс будет выполняться по субботам. Перевозка пассажиров осуществляется на самолетах Airbus A-319 и A-320.

Пассажиры также могут воспользоваться услугами авиакомпаний «Уральские авиалинии» и Red Wings, которые совершают полеты в столицу Азербайджана.

Ирина Пичурина