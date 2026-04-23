В Агаповском районе водителя будут судить за ДТП при перевозке детей

Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего водителя. Его обвиняют в совершении ДТП при перевозке группы детей, во время которого пострадала пассажирка (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, утром 29 ноября 2025 года водитель на автобусе перевозил 35 пассажиров, из которых 20 были детьми. На дороге Южноуральск — Магнитогорск он превысил установленную скорость в 60 км в час до 90 км в час. Двигаясь по обледенелому участку трассы, водитель не справился с управлением, транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось. В результате ДТП 38-летняя пассажирка получила травмы головы и таза.

Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска