В челябинских компаниях введут квоту на трудоустройство ветеранов СВО

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон об установлении квоты на трудоустройство ветеранов СВО. Их введут в компаниях с численностью работников более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

В организациях, в которых работает более 100 сотрудников, предлагается выделять 1% мест для ветеранов специальной военной операции. В этот список входят военные, закончившие службу по контракту или по мобилизации в зоне СВО, и добровольцы, чьи контракты прекратились во время СВО.

В региональной системе службы занятости зарегистрировано 915 компаний с численностью сотрудников от 100 человек. Квоту не обязаны выделять общественные объединения инвалидов, военнослужащих и ветеранов, а также организации-банкроты. Кроме того, закон не действует на предприятие, если количество его работников сократилось до 99 и менее человек.

Виталина Ярховска