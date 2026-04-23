В Новом Уренгое начали проверку после попытки ученика пронести в школу нож

Следователи в Новом Уренгое организовали проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после попытки ученика пронести нож в школу, сообщили в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

В понедельник, 20 апреля, охрана учебного заведения пресекла действия 13-летнего мальчика, который пытался пройти с оружием, однако это ему не удалось — сработали металлоискатели. Инцидент предотвращен без каких-либо последствий и пострадавших.

В настоящее время устанавливаются мотивы поступка несовершеннолетнего и причины наличия у него ножа. Также будет проанализирована работа администрации школы по обеспечению безопасности.

